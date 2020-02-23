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Пристайко в США провел совещание послов из стран американских континентов

Пристайко в США провел совещание послов из стран американских континентов

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу вечером провел Совещание послов Украины из всех стран Северной и Южной Америки. Об этом в субботу вечером сообщили в посольстве Украины в Соединенных Штатах, передает УНН.

“В Посольстве Украины в США под председательством Министра Вадима Пристайко проходит Совещание послов, в которой принимают участие руководители иностранных дипломатических учреждений Украины в странах Северной и Южной Америки”, — говорится в сообщении.

“Завершив насыщенную рабочую программу, украинские дипломаты почтили память жертв Голодомора-геноцида в Украине 1932-33 годов, посетив одноименный Мемориал, который уже 5 лет находится в центре американской столицы”, — добавляется в сообщении.

В посольстве объяснили, что проведение совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины является устоявшейся практикой МИД, чтобы иметь возможность “скоординировать совместные действия, которые стратегически соответствуют актуальным вызовам и возможностям Украины”.

Напомним, ранее Пристайко в Вашингтоне встретился с заместителем Госсекретаря США. Во время встречи обсуждалась агрессия России.

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Сьогодні у Вашингтоні, у Посольстві України в США, відбулася #НарадаПослів, у якій взяли участь керівники закордонних...

Опубликовано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США Суббота, 22 февраля 2020 г.
Источник: УНН
Теги: США, МИД, Украина, Вадим Пристайко
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