Победа в украинском дерби вывела теннисистку Костюк в финал турнира в Каире

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Киевлянка Марта Костюк выиграла украинское дерби в полуфинале турнира категории ITF W60 в Каире, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

Костюк в напряженной борьбе, которая продолжалась 1 час и 50 минут, взяла верх над соотечественницей Дарьей Снигур — 7:5, 7:6 (7:4).

И в первой, и во второй партиях Снигур первой делала брейки и выходила вперед в счете. Однако Марта сначала устанавливала равновесие, а затем и перехватывала лидерство. Впрочем, во втором сете Снигур смогла второй раз восстановить статус-кво, хотя большего ей сделать не удалось.

Добавим, что в финале Костюк сыграет с испанкой Большовой (3 сеяная).