Глава Ryanair предложил усилить контроль безопасности из-за мусульман

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Генеральный директор ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири выступил за усиление контроля безопасности в аэропортах для пассажиров-мусульман мужского пола. Именно от них "исходит угроза", заявил О'Лири в интервью британской газете The Times, опубликованном в субботу, 22 февраля, передает УНН со ссылкой на DW.

“Кто такие террористы? Это, очевидно, мужчины, путешествующих в одиночку”, — считает глава Ryanair. При этом О’Лири добавил: “Нельзя говорить подобные вещи, потому что это расизм, но ими являются, как правило, мужчины мусульманской веры”. Он отметил, что те, кто отправляются в путешествие целыми семьями с детьми, опасности не представляют. По мнению гендиректора Ryanair, риск, что мужчины взорвут себя в воздухе вместе со своими детьми, почти нулевой.

Заявление О’Лири вызвало резкую критику в его адрес. Центральный совет мусульман в Великобритании назвала его заявления “расистскими и дискриминирующим”. По словам пресс-секретаря организации, стыдно, что руководитель авиакомпании так открыто и беззастенчиво выражает исламофобию.

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А член парламента Великобритании от Лейбористской партии Халид Махмуд заявил, что такими высказываниями О’Лири разжигает расизм, сообщает агентство новостей dpa. Махмуд напомнил, что несколько дней назад в городе Ханау в Германии правый экстремист, который не был мусульманином, застрелил десять человек. Девять из них имели миграционное корни.

Это уже не первое противоречивае заявление, которое делает О’Лири. Ранее гендиректор Ryanair предлагал сделать платными туалеты на борту самолета, брать дополнительную плату с пассажиров с избыточным весом или вмонтировать в самолеты “полустоячие” места.

Напомним, аэропорт Брисбена эвакуировали из-за проблем с безопасностью.