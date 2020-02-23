Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 23 февраля 2020 12:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
8700
Версия для печати

Знаменитости выступили в поддержку Ассанжа в Лондоне

Знаменитости выступили в поддержку Ассанжа в Лондоне

Джулиан Ассанж

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил с речью перед участниками акции в поддержку создателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает издание Sky, передает УНН.

Уотерс был среди знаменитостей, которые присоединились к шествию сторонников Ассанжа, собравший в субботу в Лондоне сотни людей.

Среди участников марша протеста против экстрадиции Ассанжа в США были дизайнер Вивьен Вествуд, композитор Брайан Ино и экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис. К людям, которые прошли по центральным улицам Стрэнд и Уайтхолл и присутствующих на Парламентской площади, также обращались отец Ассанжа Джон Шиптон и главный редактор WikiLeaks Кристиан Храфнссон.

“Мы живем не в свободной стране, а в обычной собачьей будке. Мы лаем и крутим хвостом по команде наших заокеанских хозяев и господ”, — сказал Уотерс, выразив сомнения в независимости британской судебной системы, которой предстоит решить судьбу Ассанжа. Он также обратился к главе британского правительства Бориса Джонсона с призывом прекратить судебный процесс об экстрадиции Ассанжа, доведя свою преданность “духу Великой хартии вольностей, свободы, честной игры, демократии, свободы слова и особенно свободы прессы”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главред WikiLeaks и Памела Андерсон рассказали о состоянии Ассанжа в тюрьме

Уотерс не участвовал в концерте, которым завершилась демонстрация, однако в сентябре прошлого года на другой акции в поддержку Ассанжа музыкант исполнил знаменитую композицию группы Wish you were here (“Жаль, что тебя здесь нет”).

В пятницу правозащитная организация Amnesty International призвала США снять все обвинения с Ассанжа, а власти Великобритании — гарантировать, что он не будет выдан Соединенным Штатам, если Вашингтон все же не пойдет навстречу этим требованиям. В Amnesty International считают, в Соединенных Штатах основатель WikiLeaks “может столкнуться с условиями содержания, которые равносильны пыткам и другим видам жестокого обращения, включая длительное одиночное заключение”.

Источник: УНН
Теги: США, Великобритания, Wikileaks
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.