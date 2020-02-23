Знаменитости выступили в поддержку Ассанжа в Лондоне

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил с речью перед участниками акции в поддержку создателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает издание Sky, передает УНН.

Уотерс был среди знаменитостей, которые присоединились к шествию сторонников Ассанжа, собравший в субботу в Лондоне сотни людей.

Среди участников марша протеста против экстрадиции Ассанжа в США были дизайнер Вивьен Вествуд, композитор Брайан Ино и экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис. К людям, которые прошли по центральным улицам Стрэнд и Уайтхолл и присутствующих на Парламентской площади, также обращались отец Ассанжа Джон Шиптон и главный редактор WikiLeaks Кристиан Храфнссон.

“Мы живем не в свободной стране, а в обычной собачьей будке. Мы лаем и крутим хвостом по команде наших заокеанских хозяев и господ”, — сказал Уотерс, выразив сомнения в независимости британской судебной системы, которой предстоит решить судьбу Ассанжа. Он также обратился к главе британского правительства Бориса Джонсона с призывом прекратить судебный процесс об экстрадиции Ассанжа, доведя свою преданность “духу Великой хартии вольностей, свободы, честной игры, демократии, свободы слова и особенно свободы прессы”.

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Уотерс не участвовал в концерте, которым завершилась демонстрация, однако в сентябре прошлого года на другой акции в поддержку Ассанжа музыкант исполнил знаменитую композицию группы Wish you were here (“Жаль, что тебя здесь нет”).

В пятницу правозащитная организация Amnesty International призвала США снять все обвинения с Ассанжа, а власти Великобритании — гарантировать, что он не будет выдан Соединенным Штатам, если Вашингтон все же не пойдет навстречу этим требованиям. В Amnesty International считают, в Соединенных Штатах основатель WikiLeaks “может столкнуться с условиями содержания, которые равносильны пыткам и другим видам жестокого обращения, включая длительное одиночное заключение”.