Непобедимый украинский боец без правил праздновал выигрыш в бою в США

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В городе Такервиль (штат Оклахома, США) в турнире боев без правил "Bellator 239" боец из Ирпеня Ярослав Амосов победил американца Эда Рута, информирует УНН со ссылкой на Федерацию смешанных единоборств ММА Украины.

Судейские записки продемонстрировали три идентичные результаты — 29:28, 29:28, 29:28 в пользу Амосова.

Данная победа стала 22-й в профессиональной карьере Амосова в ММА, который не имеет ни одного фиаско.

Справка УНН: Амосов — украинский самбист и боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории. Трехкратный чемпион мира по боевому самбо, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии, обладатель Кубка Европы, победитель многих соревнований национального и международного значения, заслуженный мастер спорта. Начиная с 2012 года на профессиональном уровне выступает в ММА, известный по участию в турнирах бойцовской организации “Tech-Krep FC”.