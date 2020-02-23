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Дончанин Марченко пробился в финал турнира по теннису в Италии

Дончанин Марченко пробился в финал турнира по теннису в Италии

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко вышел в финал челленджера ATP, проходящего на кортах в Бергамо (Италия), информирует УНН со ссылкой на сайт Теннисный портал Украины.

В полуфинальном матче дончанин в трех партиях обыграл французского теннисиста Юго Гастона, посеянного на турнире под 15 номером — 4:6, 6:4, 6:4.

Украинец вышел в финал турнира категории ATP-челленджер второй раз за последние 4 месяца: в октябре Марченко выиграл турнир в Астане.

Примечательно, если дончанин сможет выиграть титул в Бергамо, он вернется в топ-200 мировой классификации, обеспечив себе участие в квалификациях на турнирах Большого Шлема.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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