В Италии число зараженных коронавирусом лиц достигло 76

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии за последние два дня достигло 76, из них 18 человек находятся в реанимации. Об этом сообщил в воскресенье глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли, передает УНН, в частности, опираясь на данные CNN.

“76 случаев подтверждены в пяти областях: 54 в Ломбардии, 17 в Венето, 2 в Эмилии-Романье, 2 (китайских туристов) в Лацио и один в Пьемонте”, — сказал Боррелли.

Он пояснил, что из указанных 33 человека госпитализированы, 18 находятся в реанимации, 11 — под домашним наблюдением, два человека умерли. Боррелли также подтвердил, что эвакуированный из Уханя итальянец выздоровел и выписан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скалецкая заявила, что люди не прислушиваются к информации Минздрава о коронавирусе

В связи с распространением заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, Совмин одобрил декрет, позволяющий профильным министрам вводить запрет на ту или иную деятельность, включая учебную, коммерческую, трудовую.

Как объявил министр здравоохранения Роберто Сперанца, в воскресенье будут отменены все спортивные события в Венето и Ломбардии, включая матчи национального чемпионата, которые могут быть перенесены. Кроме того, вводятся ограничения на школьные поездки по Италии и за границу. Меры предосторожности касаются и религиозных мероприятий — в частности, в церквях рекомендовано не обмениваться рукопожатиями в качестве символа мира.

Напомним, ранее сообщал, что в число случаев заражением коронавируса в Италии превысило 50 человек.