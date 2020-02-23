"Леванте" прервал 15-матчевую беспроигрышную серию "Реала"

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Мадридский "Реал" не сумел продолжить серию положительных результатов чемпионата Испании в гостевой встрече с "Леванте", сообщает УНН.

Матч прошел на стадионе “Сьюдад де Валенсия” в Валенсии и завершился со счетом 1:0. Автором голевого удара стал Хосе Моралес.

Отметим, что “галактикос” не проигрывали в Примере с 19-го октября.

Кроме того добавим, в активе “Реала” 53 очка — 2 место и минус два балла от “Барселоны”.