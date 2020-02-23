В Штутгарте неизвестные выстрелили в витрину кальянной на фоне недавнего теракта

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Неизвестные выстрелили в витрину кальянной в немецком городе Штутгарт, никто не пострадал. Об этом сообщил в издание Der Spiegel, передает УНН.

Владелец заведения заметил следы от выстрелов вечером, в тот момент никого в здании не было. Когда конкретно произошел инцидент, неизвестно. Ведется следствие. Существенных подробностей не приводится.

Инцидент привлек внимание местных СМИ на фоне трагедии, которая произошла в среду в городе Ханау. Тогда, 20 февраля, в немецком городе Ханау 43-летний Тобиас Р. открыл огонь в двух кальян-барах города, в результате чего погибли девять человек. После этого злоумышленник в собственном доме застрелил свою 72-летнюю мать и покончил с собой.

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По данным правоохранителей, жертвам нападений было от 21-го до 44 лет. Все девять погибших в кальян-барах имели миграционное корни. Среди них были как немецкие, так и иностранные граждане, в том числе турецкие.

Министерство внутренних дел Германии классифицировало нападение как теракт, совершенный на расистской почве.