Клуб украинца выиграл матч у конкурента за попадание в плей-офф НБА

КИЕВ. 23 февраля. УНН. БК “Сакраменто Кингс” украинского центрового Алексей Леня праздновал победу в домашней встрече с “Мемфисом”, сообщает корреспондент УНН.

Имея значительное преимущество в счете баскетболисты “Кингс” едва ее не потеряло, но удержали положительный результат в концовке — 129:125.

В составе хозяев сразу два баскетболиста попали в топ-3 по результативности. Харрисон Барнс набрал 32 очка, сделал 17 бросков, из которых 11 реализовал, также повторил рекорд карьеры по реализованным дальними бросками (7), а ДьеАарон Фокс набрал 26 баллов, сделал 16 бросков, реализовав 9 из них.

Примечательно, что центровой Лень не был внесен в заявку, ведь продолжает восстанавливаться после травмы бедра, полученной в прошлом месяце.

Стоит отметить, “Сакраменто” находятся на 13 строчке Запада — 22 победы. “Мемфис” на 8 месте в той же конференции, дающее право выйти в плей-офф — 28 выигрышей.

Кроме того добавим, в другом противостоянии бывшая команда Леня “Атланта” обыграла “Майами”, а защитник победителей Трей Янг набрал 50 очков.