Трамп будет блокировать издание книги Болтона, в которой затронута тема Украины

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп принял непосредственное участие в рецензии Белого дома на будущую книгу своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, сказав своим сотрудникам, что он рассматривает Болтона как "предателя". Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на двух неназванных лиц, которые знакомы с ситуацией, передает УНН.

Трамп считает, что все, что он сказал бывшему помощнику по вопросам национальной безопасности, засекречено, и он будет стремиться заблокировать публикацию книги.

Издание отмечает, что личные мотивы Трампа “контрастируют с пошаговым процессом, используемым для засекречивания и защиты деликатных секретов, и, похоже, отличаются от публичной позиции Белого дома по отношению к столь ожидаемым мемуарам Болтона”.

“Мы попытаемся заблокировать издание книги”, — сказал Трамп. “После того, как я уйду с поста, он сможет это (опубликовать книгу) сделать”. Но не (пока я) в Белом доме“.

“Я даю парню передышку. Я даю ему работу. А потом он меня дурачит”, — добавил Трамп во время обеда в Западном крыле администрации. — “Он просто все выдумывает”.

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“В прошлом месяце Совет национальной безопасности предупредил Болтона о том, что его проект “очевидно, содержит значительное количество секретной информации”, часть которой является совершенно секретной, но пообещал помочь ему пересмотреть рукопись и “двигаться вперед как можно быстрее”, — говорится в сообщении издания.

Как ранее сообщала газета The New York Times, бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон готовит к печати книгу, в которой утверждает, что Трамп в августе прошлого года говорил ему, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование в деле Байдена и его сына. В свою очередь, ранее, Трамп взорвался гневом в Twitter после подобных заявлений Болтона.