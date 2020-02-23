Власти Италии ограничили свободу передвижения из-за коронавируса

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Правительство Италии ввело ограничения свободы на передвижение в тех областях на севере страны, где особенно распространились случаи заражения коронавируса COVID-19. Жителям этих мест, которые считаются центрами эпидемии, будет запрещено покидать их, также будет запрещен въезд туда. Об этом заявил в субботу, 22 февраля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает УНН опираясь на DW и DPA.

В тот же день представители Департамента гражданской защиты сообщили, что в Италии количество случаев заражения коронавируса перевалило за 70, два человека умерли, один вылечился.

Наибольшее количество - 54 случая - приходится на Ломбардию, где особые меры коснулись около 50 тыс. человек в десяти населенных пунктах вблизи города Кодоньо в 60 км от Милана. В самом Кодоньо закрыты супермаркеты и рестораны, немногочисленные прохожие на улицах носят защитные маски. В Милане по распоряжению мэра были закрыты муниципальные общественные учреждения.

В соседнем регионе Венето зафиксировано 17 случаев, в ряде городов также приостановлена ​​работа школ, спортивных центров, баров и дискотек. Первым умершим от вируса гражданином ЕС стал 78-летний житель этой области. Вторая жертва коронавируса - 77-летняя женщина, которая умерла в Ломбардии. Власти распорядились отменить все спортивные и общественные мероприятия 23 февраля в этих двух регионах.

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Еще два случая заражения зафиксированы в областях Эмилия-Романья и Лацио, еще один - в Пьемонте. Италия - наиболее пораженная коронавирусом из европейских стран, еще 31 января в стране объявили чрезвычайное положение из-за распространения инфекции.

В Германии зафиксировано 16 случаев, во Франции - 12, в том числе один со смертельным исходом. От заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19, умерли уже более 2,4 тыс. человек во всем мире. Почти все случаи заболевания и летальные случаи приходятся на Китай.