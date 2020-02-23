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В Дании умер создатель фигурок-людей Lego

В Дании умер создатель фигурок-людей Lego

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Дизайнер компании-производителя игрушек Lego и создатель знаменитой мини-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен умер в возрасте 78 лет в городе Хвид-Санде на западе Дании. Об этом в субботу сообщил AFP со ссылкой на бывшего коллегу дизайнера Нильса Милана Педерсена, передает УНН.

“У него было фантастическое воображение, у него было так много идей”, — приводит агентство слова Педерсена.

Кнудсен родился в 1942 году. Он работал в Lego с 1968 по 2000 год, а в 1970-х годах стал автором знаменитой фигурки “маленького человечка” с подвижными руками и ногами.

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Напомним, Lego анонсировала выпуск фигурок женского персонала NASA.

Источник: УНН
Теги: смерть, Дания
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