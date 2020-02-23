Новости: Экономика
Воскресенье, 23 февраля 2020, 06:15 • УНН • 8310
Официальный курс гривны установлен на уровне 24,48 грн/доллар
КИЕВ. 23 февраля. УНН. На 23 февраля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,48 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
24.477700 грн за доллар;
26.424900 грн за евро;
0.383620 грн за российский рубль;
31.511400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 февраля курс всех валют не изменился.
Источник: УНН