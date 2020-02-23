Официальный курс гривны установлен на уровне 24,48 грн/доллар

КИЕВ. 23 февраля. УНН. На 23 февраля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,48 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

24.477700 грн за доллар;

26.424900 грн за евро;

0.383620 грн за российский рубль;

31.511400 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 февраля курс всех валют не изменился.