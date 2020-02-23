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Скалецкая находится в одинаковых условиях с эвакуированными украинцами - журналист

Скалецкая находится в одинаковых условиях с эвакуированными украинцами - журналист

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Руководительница министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая имеет одинаковые с эвакуированными украинцами из Китая условия в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". Об этом в Facebook сообщил журналист Александр Махов, который находится в медицинском центре вместе с эвакуированными, передает УНН.

“Министер здравоохранения Зоряна Скалецкая на санбазе Нацгвардии вместе с эвакуированными из Китая в одном здании. Уверяю — условия такие же, как и у всех остальных. Ест то же, что и мы все”, — написал журналист.

Он отметил, что по графику у руководительницы МЗ состоялось дистанционное занятия со студентами, дистанционное селекторное совещание и вечерняя встреча с эвакуированными.

Напомним, Скалецкая заявила, что люди не прислушиваются к информации Минздрава о коронавирусе.

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Источник: УНН
Теги: Китай, Украина, коронавирус, Зоряна Скалецкая
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