Сандерс выразил свое отношение к Путину после сообщений, что РФ хочет помочь его избирательной кампании

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сенатор-демократ Берни Сандерс назвал президента РФ Владимира Путина "бандитом-автократом" после сообщений, что Россия хочет помочь его избирательной кампании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что официальные лица США предупредили сенатора-демократа Берни Сандерса, который участвует в борьбе за президентство, что Россия пытается помочь его избирательной кампании. Об этом были проинформированы также президент США Дональд Трамп и законодатели.

Газета распространила эту информацию со ссылкой на анонимные источники. Неизвестно, какую форму имеет российская помощь.

Сенатор Берни Сандерс распространил заявление, в котором, в частности, говорится: “В отличие от Дональда Трампа, я не считаю Владимира Путина хорошим другом. Он бандит-автократ, который пытается уничтожить демократию и подавить недовольство в России. Разделяя нас, россияне пытаются подорвать американскую демократию. В отличие от нынешнего президента, я твердо выступаю против их попыток, а также (попыток) любой другого государства вмешаться в наши выборы”.

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В то же время Сандерс заявил в Twitter, что республиканском и демократическом истеблишменте “не удастся остановить” движение, возглавляемое Сандерсом. Ряд комментаторов увидели в этом признаки того, что Сандерс может видеть в сообщениях о помощи России попытку дискредитировать его кампанию со стороны конкурентов.

Агентство Reuters сообщило, что социальная сеть Facebook не обнаружила попыток России помочь кампании Сандерса. Однако позже компания Facebook отозвала ранее сделанное заявление и отказалась комментировать эту тему.

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“Разве не понятно, что Россия хочет сеять хаос в США и настроить нас друг против друга? Конечно же они вмешиваются. Они всегда вмешивались, даже во времена СССР. Теперь, имея Интернет и открыто общество, это стало легче”, — пишет бывший пресс-секретарь Белого дома при президенте Буше-младшем Ари Флейшер.

Согласно опросу, пока Сандерс опережает других кандидатов в президенты США от демократов. Он, в частности, уверенно побеждает на так называемых кокусах.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

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