Отбор на "Евровидение": группа TVORCHI заявила о технических проблемах во время выступления

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Группа TVORCHI заявила о технических проблемах во время выступления в финале украинского национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Вокалист Джеффри Кенни заявил, что ему не включили песню в ушной микрофон, поэтому он слышал только свой голос. По словам участников группы, технические проблемы с ушным микрофоном они имели и во время своего выступления в полуфинале. Оба раза их критиковали за вокал.

Участники группы заявили, что больше не будут участвовать в украинском национальном отборе на “Евровидение”. В ответ на вопрос, готовы ли они представлять на конкурсе другую страну, участники сказали: “Без комментариев”.

В финале украинского национального отбора на “Евровидении-2020” победила группа Go_A с песней “Соловей”. Они набрали максимальные 12 баллов.

При этом букмекеры называли фаворитом группа TVORCHI с песней Bonfire. Они получили два балла от судей и три балла от зрителей.

“Евровидение-2020” пройдет в городе Роттердаме в Нидерландах 12-16 мая.