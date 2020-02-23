Принц Гарри и Меган Маркл перестанут использовать королевский бренд

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Британский принц Гарри и его жена Меган решили не использовать королевский титул “Сассекские” (Sussex Royal) в своих именах после того, как они начали новую жизнь в Канаде, решив отойти от королевских обязанностей. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Соответствующее решение было принято после нескольких недель переговоров между парой и британской королевской семьей о том, как они будут представлять себя миру в будущем.

В прошлом месяце пара договорилась с бабушкой Гарри, Королевой Елизаветой II, что они больше не будут работать в качестве королевских особ после их неожиданного объявления о том, что они хотят выполнять “новую прогрессивную роль”, которую они надеются профинансировать сами.

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Теперь паре придется придумывать новые названия для всего, что они запустили и создали за время проведенное вместе. Это, прежде всего, новый сайт Sussex Royal, запущенный в начале года — на его создание было потрачено десятки тысяч фунтов стерлингов, и, в частности, Instagram-аккаунт @sussexroyal с более чем 11 млн подписчиков.

Кроме того, герцоги уже начали воплощать в жизнь план создания собственной благотворительной организации — Фонда герцога и герцогини Сассекских Sussex Royal. Они также собирались зарегистрировать торговую марку Sussex Royal, чтобы выпускать коммерческую продукцию — от одежды и канцелярских принадлежностей до книг и учебных материалов.

“Было решено, что их некоммерческая организация, когда она будет объявлена этой весной, не будет называться фонд Sussex Royal”, — сказал пресс-секретарь пары.

Герцог и герцогиня Сассекские планируют не использовать “Сассекс-Рояль” на любых землях после весны 2020 года.

Напомним, что принц Гарри и Меган лишатся королевских титулов, так как они сделали заявление, что отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, как герцогу и герцогине Сассекским.

После этого Елизавета II выпустила заявление после совещания с Гарри и Меган, указав, что полностью поддерживает их.

Позже принц Гарри признался, что расстроен последствиями своего решения.