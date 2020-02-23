В Харьковской области на водоемах погибло 3 человека: водолазы смогли достать только тела двух из них

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Харьковской области в субботу, 22 февраля, спасатели достали из воды тела двух утонувших рыбаков. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС в области.

Отмечается, что один из несчастных случаев произошел в селе Прудянка Дергачевского района на местном пруду.

“По предварительным данным, на водоеме рыбачил 80-летний мужчина и провалился под лед. Местные жители пытались спасти рыбака, но из-за хрупкого льда им сделать это не удалось. После чего была вызвана спасательная служба.

“В 10:00 на место вызова прибыло подразделение водолазной службы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. В ходе поисковых мероприятий водолазы-спасатели подняли тело погибшего на поверхность и передали правоохранителям для проведения следственных действий”, — говорится в сообщении.

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В этот же день водолазы ГСЧС подняли из воды тело еще одного погибшего мужчины, 1961 г.р., который рыбачил на Печенежском водохранилище вблизи с.Мартова.

“Также 22 февраля в службу спасения поступило сообщение о том, что на озере вблизи с. Эсхар Чугуевского района провалился рыбак. К месту происшествия прибыло подразделение ГСЧС, но спасти мужчину уже не было возможности, он утонул еще задолго до прибытия сотрудников службы спасения. Погибшим оказался 75-летний местный житель”, — сообщили спасатели.

Добавляется, что 23 февраля водолазной службой аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области будут проводиться подводные поисковые работы по извлечению тела на поверхность.

Напомним, в начале недели двое рыбаков уже проваливались под лед. Тогда один из них утонул.