В оккупированном Крыму устроили детский военный парад в честь 23 февраля

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В оккупированной РФ Ялте в честь российского Дня защитника отечества устроили парад детских военно-патриотических организаций, сообщает "Крим.Реалии", информирует УНН.

"В мероприятии приняли участие ялтинские школьники, члены военно-патриотического движения "Юнармия" и ученики кадетских классов. Кроме них участвовали дети, которые посещают "Школу юных моряков". Колонны из детей прошли маршем по набережной Ялты к главной сцене, где их поздравили с "праздником" и угостили кашей. Обычным зрителям кашу не давали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время, возле памятника Ленину военно-патриотический клуб "Пересвет" провел презентацию с оружием и "историей побед России" - от мечей и кольчуг, до современных образцов вооружения.

"Украинские правозащитники неоднократно обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России", - сообщает СМИ.

Как сообщалось ранее в УНН, в 2014 году почти 5 тысяч детей в оккупированном Крыму автоматически стали гражданами России - Денисова.