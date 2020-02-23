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Спасатели предупредили о 3 уровене снеголавинной опасности на Прикарпатье

Спасатели предупредили о 3 уровене снеголавинной опасности на Прикарпатье

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В горах Ивано-Франковской области 24 февраля ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом говорится в сообщении ГСЧС, по данным Укргидрометцентра, передает УНН.

"Внимание! Предупреждение о снеголавинной опасности. По данным УкрГидрометцентра, 24 февраля в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду.

Источник: УНН
Теги: Карпаты, лавины, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, Прикарпатье
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