Новости: Общество
Воскресенье, 23 февраля 2020, 09:47 • Дарья Панченко • 5115
Спасатели предупредили о 3 уровене снеголавинной опасности на Прикарпатье
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В горах Ивано-Франковской области 24 февраля ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом говорится в сообщении ГСЧС, по данным Укргидрометцентра, передает УНН.
"Внимание! Предупреждение о снеголавинной опасности. По данным УкрГидрометцентра, 24 февраля в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду.
Источник: УНН