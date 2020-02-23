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С начала года на водоемах погибло более 85 человек

С начала года на водоемах погибло более 85 человек

КИЕВ. 23 февраля. УНН. С начала 2020 года спасатели зафиксировали уже более 85 случаев гибели граждан на водных объектах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"С начала 2020 года спасатели зафиксировали уже более 85 случаев гибели граждан на водных объектах страны. Среди погибших - 7 детей. Именно такую цену наши граждане платят за пренебрежение правилами безопасности на зимних водоемах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 февраля на пруду в селе Никольское Славянского района спасатели достали из воды тело местного жителя 1978 года рождения, который провалился под лед во время рыбалки. При этом, в Кропивницком спасателям удалось спасти горе-рыбака, провалившегося под лед на реке Ингул.

"Поэтому, с целью предупреждения несчастных случаев, спасатели продолжают патрулировать замерзшие реки и озера, во время которых призывают украинцев не выходить на тонкий и ненадежный лед", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Харьковской области на водоемах погибли 3 человека, водолазы смогли достать только тела двух из них.

Источник: УНН
Теги: вода, лед, жертвы, ГСЧС
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