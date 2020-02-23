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Крымские татары сегодня отмечают день памяти Номана Челебиджихана

Крымские татары сегодня отмечают день памяти Номана Челебиджихана

КИЕВ. 23 февраля. УНН. 23 февраля 1918 года в Севастопольской тюрьме без суда и следствия расстреляли крымскотатарского деятеля Номана Челебиджихана, в связи с чем крымские татары ежегодно проводят памятные мероприятия в этот день. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.

"23 февраля 1918 года в Севастопольской тюрьме без суда и следствия был расстрелян 33-летний Номан Челебиджихан, ведущий деятель крымскотатарского истории, первый демократически избранный Таврический муфтий, глава крымскотатарского национального правительства в 1917-1918 годах, писатель, поэт, автор национального гимна крымскотатарского народа. Этой жертвой советский режим открыл ряд преступлений против крымскотатарского народа, апогеем которых стали трагические события депортации 1944 года. И сегодня российская оккупационная власть в Крыму "старательно" продолжает притеснения и преследования крымских татар. Но несокрушимым является народ в стремлении воли и борьбы за свою землю. Крымские татары ежегодно проводят памятные мероприятия в этот день", - говорится в сообщении.

В частности указано, что 23 февраля 2020 года в Киеве в Национальной библиотеке имени Ярослава Мудрого известные украинские и крымскотатарские историки будут рассказывать о жизни Номана Челебиджихана и состоится просмотр видеофильма о его деятельности.

"Также пройдет ежегодная благотворительная акция "Рука помощи", собранные средства будут направлены на поддержку детей политзаключенных Кремля", - указано в сообщении.

Напомним, оккупационная прокуратура Крыма вручила предостережение "о недопустимости экстремизма" сестре Джемилева.

Источник: УНН
Теги: Крым, крымские татары
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