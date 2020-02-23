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На Драгобрате заблудились двое сноубордистов из Кировоградской области

На Драгобрате заблудились двое сноубордистов из Кировоградской области

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В районе горы Драгобрат на Закарпатье, заблудились двое туристов из Кировоградской области во время катания на сноубордах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Вечером 20 февраля в районе горы Драгобрат Раховского района Закарпатской области заблудились двое туристов. Ребята 1996 года рождения, жители Кировоградской области, катались на сноубордах. Они поднялись на подъемнике "Вершина Карпат", однако попали в туман и съехали не в ту сторону", - говорится в сообщении.

Сообщается, что когда туристы поняли, что заблудились, они позвонили владельцу отеля, который вызвал спасателей.

"По телефону ребята сориентировали спасателей, находятся у ручья, и таким образом их нашли в районе урочища Григулец. В медицинской помощи туристы не нуждались, поэтому их доставили к месту временного проживания на горнолыжный комплекс", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, спасатели предупредили о 3 уровене снеголавинной опасности на Прикарпатье.

Источник: УНН
Теги: потери, Карпаты, Кропивницкий и Кировоградщина
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