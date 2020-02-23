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Тайсон Фьюри спел после победы над Уайлдером в Лас-Вегасе, а Деонтей - поехал в больницу

Тайсон Фьюри спел после победы над Уайлдером в Лас-Вегасе, а Деонтей - поехал в больницу

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Новый чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри после победы нокаутом в поединке против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера в Лас-Вегасе спел на ринге песню "American Pie" Дона Маклина, информирует УНН.

Тайсон Фьюри на радостях от победы над американцем в очередной раз продемонстрировал свои не только спортивные, но и вокальные данные. Он исполнил известную песню Дона Маклина "American Pie", которую он исполнил со всеми присутствующими на шоу.

Подпевал и промоутер украинского чемпиона Василия Ломаченко - глава Top Rank Promotions Боб Арум.

Зал охотно аккомпанировал британскому "цыганском королю", подняв себе настроение после поражения соотечественника.

Отметим, что, собственно, американский боксер Деонтей Уайлдер после поединка отправился в больницу. Он не посетил финальную пресс-конференцию по итогам боя. Об этом сообщает журналист Стив Ким.

Напомним, Фьюри дважды отправлял американца в нокдаун по ходу поединка.

Как сообщалось ранее в УНН, Фьюри техническим нокаутом одержал победу над Уайлдером в седьмом раунде поединка в Лас-Вегасе.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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