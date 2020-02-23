В КПВВ на Донбассе в очередях застряли 320 автомобилей

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на сегодняшнее утро в оба направления образовались очереди из 320 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 60/50; "Гнутово" - 20/40" , - говорится в сообщении.

В то же время указано, что все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода. Пропускные операции сегодня утром начались вовремя.

"За прошедшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась, через КПВВ последовало почти 36,4 тысячи человек и более 4,2 тысячи транспортных средств", - добавили в пресс-службе.

Напомним, вчера, 22 февраля, в очередях на КПВВ на Донбассе застряли 370 автомобилей.