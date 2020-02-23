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В Николаевской области маршрутка столкнулась с автоцистерной: 8 раненых

В Николаевской области маршрутка столкнулась с автоцистерной: 8 раненых

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Николаевской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля с цистерной, в результате которого пострадали 6 пассажиров автобуса, а оба водителя попали в реанимацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

"22 февраля на 115 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" вблизи села Половинки Николаевского района с участием маршрутного автобуса "ГАЗ-33021 РУТА" по маршруту №158 "Маловарваровка-Николаев" (в котором находилось 12 пассажиров и водитель) и грузового автомобиля DAF с цистерной произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

Указано, что спасатели деблокировали водителя маршрутного такси, которого зажало изуродованными конструктивными элементами транспортного средства.

"По уточненной информации, также шесть пострадавших пассажиров рейсового автобуса с различными степенями травм и водителя грузовика доставлен в лечебные учреждения города Николаева. Сейчас водители обоих транспортных средств находятся в тяжелом состоянии в реанимации", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что обстоятельства происшествия выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в результате ДТП в Днепропетровской области погиб 1 человек, еще 5 пострадали.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Николаев и Николаевская область, автобусы
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