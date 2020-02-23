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ГБР задержало патрульного, который требовал у пьяного водителя взятку за избежание ответственности

ГБР задержало патрульного, который требовал у пьяного водителя взятку за избежание ответственности

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Следователи ГБР во Львовской области задержали патрульного полицейского, который требовал у водителя 10 тыс. гривен взятки за то, что он не будет привлекать его к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, милиционер требовал от водителя 10 тысяч гривен взятки. За "вознаграждение" полицейский обещал не привлекать его к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Следователи ГБР задержали милиционера во время получения части неправомерной выгоды в сумме 300 евро в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. В случае доказательства вины, патрульному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, начальника отдела полиции на Волыни задержали за взяткой.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, коррупция, хабар, ГБР
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