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На Николаевщине горел свалку

На Николаевщине горел свалку

КИЕВ. 23 февраля. УНН. На Николаевщине произошел пожар на свалке, горел мусор на площади 1 тыс. Кв м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГУ ДСНС Украины в Николаевской области.

Сообщается, что о пожаре на свалке в селе Мешково-Погорелово Витовского района области сообщили 22 февраля в 00:02.

"Установлено, что горел мусор на площади 1000 кв м. Спасатели в 00:35 локализовали пожар, 3:20 - полностью ликвидирован. Тушение осложняло большое накопление мусора, под которым постоянно оказывались новые очаги горения", - говорится в сообщении.

Указано, что по предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного лица.

Напомним, на Львовщине в результате пожара погиб человек.

Источник: УНН
Теги: Николаев и Николаевская область, пожары, свалка
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