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В Николаевской области мужчина нашел артиллерийский снаряд во время проведения земляных работ

В Николаевской области мужчина нашел артиллерийский снаряд во время проведения земляных работ

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Николаевской области мужчина во время проведения земляных работ обнаружил артиллерийский снаряд времен прошлых войн калибром 57-мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

"22 февраля группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожено артиллерийский снаряд калибром 57-мм времен прошлых войн. Опасную находку обнаружил местный житель во время проведения земляных работ на улице волонтерской города Николаева. Боеприпас уничтожен путем контролируемого подрыва", - говорится в сообщении

Напомним, в Запорожье на территории школы нашли боеприпас времен Второй мировой.

Источник: УНН
Теги: боеприпасы, Николаев и Николаевская область, ГСЧС
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