Российский биатлонист отказался от участия в заключительной гонке ЧМ из-за обысков полиции

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Российский биатлонист Александр Логинов не примет участие в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону в воскресенье, 23 февраля, который проходит в итальянском Антхольце. Об этом сообщает ТАСС, информирует УНН.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU).

Отмечается, что обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживают Логинов и другой российский биатлонист - Евгений Гараничев, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова.

"Последние события заставили Александра отказаться от гонки", - сообщили агентству.

Напомним, в этой гонке будет участвовать украинский биатлонист Дмитрий Пидручный. Время начала гонки - 16:00 по Киеву.

В ноября 2014 года IBU на два года дисквалифицировал Логинова за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина закончилась 25 ноября 2016 года.

Как сообщалось ранее в УНН, российского биатлониста Устюгова признали виновным в употреблении допинга и лишили золота Сочи-2014.