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Южная Корея подняла тревогу из-за стремительного распространения нового коронавируса

Южная Корея подняла тревогу из-за стремительного распространения нового коронавируса

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Южная Корея повысила уровень опасности до самого высокого после вспышки нового коронавируса и еще двух смертей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Южная Корея повысила уровень опасности из-за заболевания до самого высокого уровня в воскресенье после вспышки коронавируса, что привело к еще двум смертям", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что из-за церковные службы возникают новые случаи заражения коронавирусом. Количество больных в субботу выросло еще на 169 человек, и достигло 602.

"Повышение уровня опасности заставляет правительство направлять дополнительные ресурсы в город Тэгу и округа Чонгдо, которые в пятницу были определены зонами особой осторожности", - указано в сообщении.

Указано, что это разрешит запретить общественные собрания и закрыть школы. Последний раз такие меры вводили 11 лет назад, во время вспышки гриппа H1N1.

"Много новых случаев в Южной Корее были связаны с собранием Церкви Иисуса Синчонджи в Тэгу после того, как на прошлой неделе 61-летняя женщина, известная как "Пациент 31", получила подтверждение вируса. Последние данные по зарубежных поездках женщины отсутствуют", - отметили в СМИ.

Напомним, последователи церкви в Южной Корее, прихожанка которой заразила коронавирусом 144 человека, "отвергают тот факт, что могут болеть новым коронавирусом".

Как сообщалось ранее в УНН, в Южной Корее от нового коронавируса уже умерло четыре человека.

Источник: УНН
Теги: Южная Корея, коронавирус
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