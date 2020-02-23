Порывы ветра, дождь и мокрый снег: в начале недели циклон принесет в Украину негоду

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Синоптики дали прогноз погоды на 24-26 февраля: порывы ветра до 28 метров в секунду, а также дождь и мокрый снег. Температура от -6 ° мороза до 9 градусов тепла в разных регионах Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Прогноз погоды на 24-26 февраля. Завтра в Украине циклон с запада вызовет сложные погодные условия: порывы ветра 15-22 м/с, ночью на Правобережье, днем в Украине местами 25-28 м/с; временами дождь и мокрый снег (ночью в западных, северных областях, днем в восточной части значительные осадки), температура в течение суток от 5 ° тепла до 1 ° мороза, днем на юге и Закарпатье 4-9 ° тепла", - говорится в сообщении.

Указано, что в Карпатах днем ожидается умеренный снег, порывы ветра 25-30 м/с, ночью местами 40 м/с, сильная метель, на дорогах гололед. Температура ночью и днем 1-6° мороза. 25-26 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений, повышение дневной температуры на 3-7°.

"В Киевской области завтра ночью большой, днем умеренный дождь и мокрый снег, порывы ветра 17-22 м/с, утром, днем местами 25 м/с. Температура ночью 1-3°, днем 3-5° тепла. На 11:00 в столице 7° тепла, атмосферное давление 742 мм рт. ст., относительная влажность воздуха 70%", - указано в сообщении.

Напомним, синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду.