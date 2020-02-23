Директора одного из заводов Укроборонпрома поймали на взятке

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Прокуратура разоблачила директора завода, входящего в концерн "Укроборонпром" при получении взятки в размере 5 тыс. долларов за аренду помещений завода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"21 февраля 2020 года задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5000 долларов США директором Казенного предприятия "Шосткинский казенный завод "Зірка"... Указанную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем - заключения договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, что входит в состав ГК "Укроборонпром". 21 февраля 2020 года взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, неправомерную выгоду изъято", - говорится в сообщении.

Указано, что 22 февраля задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В тот же день судом применено ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на предприятии Укроборонпрома провели обыски.