На Троещине задержали грабителя, который обокрал женщину и снял деньги с ее банковской карты

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Киеве на Троещине задержали 25-летнего мужчину, который похитил у киевлянки кошелек и снял деньги с ее банковской карты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что в Деснянский управления полиции от 35-летней киевлянки поступило сообщение о том, что на улице Закревского ее ограбили.

"Мы выяснили, что злоумышленник заметил возле терминала женщину, которая использовала банковскую карточку. Наблюдая за ней, мужчина запомнил код, который она вводила, и пошел за ней, а когда киевлянка зашла в подъезд многоэтажки, отобрал кошелек с картами и скрылся. В течение следующего часа вор в банкомате снял с чужого счета 12 000 гривен", - сказал начальник отдела криминальной полиции Андрей Табала.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 25-летнего киевлянина, ранее судимого за аналогичное преступление:

"Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до шести лет заключения", - сообщили в отделе коммуникации.

Напомним, в Киеве задержали псевдотаксиста-грабителя.