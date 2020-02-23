Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 23 февраля 2020 20:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
17790
Версия для печати

В Италии количество заболевших новым коронавирусом выросло до более 100 человек

В Италии количество заболевших новым коронавирусом выросло до более 100 человек

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Италии по меньшей мере 89 человек заболели новым коронавирусом в регионе Ломбардия, таким образом, увеличивая количество больных в Италии до более 100 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Количество случаев нового коронавируса в итальянском регионе Ломбардия выросло до 89, заявил в воскресенье губернатор региона Ломбардия Аттилио Фонтана. Это означает, что общее количество случаев в стране превышает 100", - сообщили в СМИ.

Напомним, власти Италии ограничили свободу передвижения из-за коронавируса.

Ранее сообщалось о 76 случаях заражения на новый коронавирус в Италии.

Источник: УНН
Теги: Италия, коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.