В Италии количество заболевших новым коронавирусом выросло до более 100 человек

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Италии по меньшей мере 89 человек заболели новым коронавирусом в регионе Ломбардия, таким образом, увеличивая количество больных в Италии до более 100 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Количество случаев нового коронавируса в итальянском регионе Ломбардия выросло до 89, заявил в воскресенье губернатор региона Ломбардия Аттилио Фонтана. Это означает, что общее количество случаев в стране превышает 100", - сообщили в СМИ.

Напомним, власти Италии ограничили свободу передвижения из-за коронавируса.

Ранее сообщалось о 76 случаях заражения на новый коронавирус в Италии.