В Одесской области пьяный полицейский перевернулся на мотоцикле, пассажир погиб

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Следователи ГБР расследуют ДТП в Одесской области с участием полицейского охраны, который в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением мотоцикла и тот перевернулся. В результате ДТП погиб пассажир мотоцикла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием инспектора физической безопасности одного из батальонов Управления полиции охраны ГУ Нацполиции в Одесской области (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). По предварительной информации... полицейский не справился с управлением мотоцикла марки "МТ-11", в результате чего транспортное средство перевернулось. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир мотоцикла погиб, а водитель получил телесные повреждения. Следствием установлено, что полицейский находился в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у водителя обнаружено 2,03 промилле алкоголя в крови.

Указано, что милиционер задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, в Киевской области будут судить экс-работника Броварского межрайонного отдела полиции охраны, который находясь за рулем легковушки въехал в остановку общественного транспорта и совершил наезд на семейную пару, в результате чего один человек погиб и еще один получил травмы.