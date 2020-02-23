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Возле оккупированного Крыма и на Азовском побережье пограничники усиливают меры безопасности

Возле оккупированного Крыма и на Азовском побережье пограничники усиливают меры безопасности

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Возле админчерты с временно оккупированным Крымом и на побережье Азовского моря продолжаются мероприятия по усилению пограничной безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"На административной границе с ТОТ Украины АР Крым и побережье Азовского моря проводятся специальные мероприятия с привлечением мобильных подразделений, пограничной авиации и Морской охраны. Целью мероприятий является обеспечение соблюдения требований законодательства в рамках компетенции Госпогранслужбы и предупреждения правонарушений", - говорится в сообщении.

Указано, что во время специальных мероприятий на участках Херсонского и Бердянского отрядов пограничники осуществляли подворовые обходы и провели разъяснительную работу с местным населением.

"В течение суток пограничные наряды осмотрели около двух сотен транспортных средств, проверили 23 места базирования маломерных плавсредств, проверили состояние соблюдения режима в КПВВ. В 12 случаях не допустили выход в море маломерных плавсредств вне пунктов базирования. Относительно 16 нарушителей пограничного режима составили протоколы административных правонарушений. Обнаружили 10 случаев незаконного вылова водных живых ресурсов, браконьерские орудия изъяли", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что специальные меры продолжаются.

Напомним, пограничники усилили меры безопасности возле админчерты с Крымом.

Источник: УНН
Теги: Крым, пограничники, Азовское море
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