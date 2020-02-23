Представители G-20 впервые включили в итоговое коммюнике упоминание об изменении климата

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Представители G20 договорились о формулировке итогового коммюнике и впервые включили упоминание об изменении климата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Финансовые представители 20-ти крупнейших мировых экономик (G20), собрались в Эр-Рияде в воскресенье, достигли согласия относительно формулировки итогового коммюнике, в котором впервые будут упомянутые изменения климата", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что, несмотря на замечания США, в коммюнике хранится ссылка на работу Комитета по финансовой стабильности по изучению последствий изменения климата для финансовой стабильности, хотя и исключая изменения климата из списка негативных рисков, угрожающих глобальной экономической стабильности.

"Министры финансов G20 и центральные банкиры встретились в столице Саудовской Аравии, чтобы обсудить важнейшие мировые экономические вызовы, включая распространение нового коронавируса. Чиновники G20 завершили работу над коммюнике в воскресенье утром. Окончательная формулировка будет доступна позже", - указано в сообщении.

В коммюнике прогнозируют незначительный рост мировой экономики в этом и следующем году, но отмечают присутствие негативных рисков, вытекающих из геополитического торгового напряжения и неопределенности политики.

Напомним, Гренландия планирует продавать воду из тающих ледников.