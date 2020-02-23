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В Украине не подтверждено ни одного случая заболевания на новый коронавирус - МОЗ

В Украине не подтверждено ни одного случая заболевания на новый коронавирус - МОЗ

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"По состоянию на 23 февраля 2020 года, в мире зарегистрировано 78 817 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2462 - летальные. Выздоровели уже 23232 человек. 81,3% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй. За пределами Китая обнаружено 1725 случаев в 29 странах мира. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, количество жертв от коронавируса в Китае достигло 2347 человек.

Также напомним, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что ее ведомство проводило достаточно много информационных мероприятий по ситуации с коронавирусом и эвакуации из китайского Ухань, но люди к этой информации не прислушались.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, коронавирус
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