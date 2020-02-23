Российские гаубицы, "Грады" и марш: в оккупированном Крыму отметили "День защитника отечества"

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В оккупированном Крыму, а именно в Севастополе и Симферополе, состоялись мероприятия ко "Дню защитника отечества". В Симферополе показывали российскую военную технику и вооружение, в частности гаубицы и "Грады", а в Севастополе состоялся марш местного "ополчения" и членов российских "казацких" формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".

"В центре Симферополя 23 февраля показывали российскую военную технику и вооружение. Мероприятие приурочили ко "Дню защитника отечества"... Так, на площади Ленина разместили бронетранспортеры, артиллерийские гаубицы, систему залпового огня "Град" и штатное стрелковое вооружение различных подразделений армейского корпуса Черноморского флота России, Росгвардии, а также спасательную и специальную технику здешних структур МЧС. Кроме того, российские "казаки" показывали стрелковое вооружение времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Указано, что на площади была включена музыка военных лет, современные песни о российской армии, а также зачитывались тактико-технические характеристики (ТТХ) представленных образцов военной техники и артиллерийского вооружения.

"В Севастополе в российский "День защитника отечества" провели шествие и митинг местного "ополчения" и членов "казацких" формирований... В центре города на площади Нахимова выставили военную технику и фотогалерею о событиях аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на площади устроили выставку вооружения и средств спецназначения - бронетранспортеров, "Градов", модулей препятствий "Красуха-4С". У палаток стояли военные в форме "зеленых человечков". Были платки "Роль армии в обеспечении суверенитета страны", в которых можно было написать письмо военнослужащим, и "Русская весна", в которые были фото и газеты о событиях 2014 года.

"Во время праздника российские военные зазывали служить в армию. Для рекрутского набора установили столы с агитационными материалами", - указано в СМИ.

Напомним, в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко отменил указом празднование Дня защитника отечества 23 февраля, и назначил День защитника Украины 14 октября.

Как сообщалось ранее в УНН, в оккупированном Крыму устроили детский военный парад в честь 23 февраля.