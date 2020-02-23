Польские работодатели ожидают изменений в закон о трудоустройстве иностранцев

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Польские работодатели хотят продления действительности заявлений о намерении выполнения работы иностранцами с 6 до 12 месяцев и более легкой процедуры получения вида на жительство в Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Работодатели в Польше ожидают изменений в закон о трудоустройстве иностранцев. По словам генерального директора "Конфедерации Левиатан" Гжегожа Бачевского, говорится о том, чтобы лица из-за рубежа, которые приезжают в Польшу на заработки, хотели, чтобы их нанимали легально и чтобы это был легкий процесс. Работодатели считают, что нужно увеличить время действительности заявлений о намерении выполнения работы с 6 до 12 месяцев. После завершения работы на заявлении, по мнению тех, кто нанимает работников из-за рубежа, нужна быстрая процедура получения разрешения на пребывания и труд", - сообщили в СМИ.

По словам министра семьи, труда и социальной политики Марлены Мальонг - продолжается межведомственная дискуссия о миграционной политике, но еще слишком рано информировать о конкретных вещах.

При этом указано, что по исследованиям министерства, большого оттока граждан третьих стран, работающих в Польше, нет.

Напомним, Украина и Польша обсудили вопросы разрешений на международные перевозки.