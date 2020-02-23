В столице при въезде на мост Патона столкнулись две легковушки, водителей забрала скорая

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Киеве при въезде на мост Патона - на проспекте Соборности, со стороны Левого берега столкнулось две легковушки. Водителей забрала скорая. Об этом сообщает корреспондент УНН.

При въезде на мост Патона со стороны Левого берега - на проспекте Соборности столкнулись два автомобиля, вероятно - лобовое столкновение автомобилей "ВАЗ" и Renault.

На месте работают три бригады скорой помощи, которые забрали водителей. Остановиться на мосту возможности нет.

Как сообщили журналисту УНН, водитель "ВАЗа" находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, в Киеве нетрезвый женщина за рулем спровоцировала ДТП: столкнулись 4 автомобиля.