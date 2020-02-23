Израиль планирует разместить 200 корейских туристов на военной базе из-за подозрения COVID-19

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Израиль рассматривает возможность отправить на каратин около 200 туристов из Южной Кореи на военную базу из-за опасений коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Израиль может карантировать около 200 туристов из Южной Кореи на военной базе в еврейском поселении на оккупированном Западном берегу из-за опасений коронавируса", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что такие рекомендации дало Министерство здравоохранения Израиля. Кроме того, МВД внесло Южную Корею и Японию в список стран, гражданам которых запрещено въезжать в Израиль, а также куда запрещено выезжать жителям Израиля. Также в этом списке Китай и Таиланд.

"База рассматриваемого как карантинная площадка, которая находится в Хар-Гило, поселке к югу от Иерусалима. Жители Хар-Гило в ответ устроили небольшую демонстрацию", - указано в сообщении.

Напомним, Южная Корея подняла тревогу из-за стремительного распространения нового коронавируса. Заболело уже 602 человека.