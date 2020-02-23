Скалецкая: в обсервации у никого нет температуры или признаков ОРВИ

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая находится в обсервации в "Новых Санжарах" вместе с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранными гражданами, заверила, что во всех лиц в обсервации не наблюдается "поднятие температуры или признаков ОРВИ". Об этом министр сообщила в видео-сообщении на личной странице в Facebook, передает УНН.

"Поднятия температуры, признаков ОРВИ у всех, кто находится в обсервации - нету... У нас есть регулярные медицинские осмотры, у нас есть предоставление пищи регулярно - три раза в день. Есть достаточно воды... есть возможность и необходимость проветривания комнат", - сообщила Скалецкая.

Как сообщалось ранее в УНН, у Скалецкой такие же условия с эвакуированными украинцами - журналист.

Напомним, в обсервации в "Новых Санжарах" сегодня, 23 февраля, иностранной гражданке понадобилась помощь врачей.