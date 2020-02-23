В САП завершился первый этап конкурса на 11 должностей прокуроров

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Завершен первый этап конкурса на 11 должностей прокуроров САП. 372 человека успешно прошли отбор. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий в Facebook, передает УНН.

"Сегодня завершен первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП. Итак, тест на знание законодательства составляли 574 кандидата. 59 человек не явились для сдачи теста, однако они будут иметь возможность его пройти 25 февраля, если причина неявки является важной", - сообщил Холодницкий.

Отмечается, что успешно этот этап прошли 372 человека, которые будут допущены к следующему этапу, из которых:

максимальные 100 баллов набрали только 2 кандидатов;

95-99 баллов - 61 кандидат;

90-94 балла - 107 кандидатов;

80-89 баллов - 202 кандидата.

Следующий этап отбора - тест на общие способности, состоится 29 февраля 2020 года.

Как сообщалось ранее в УНН, конкурс на прокуроров САП: на одну должность претендует 59 человек.