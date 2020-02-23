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В течение суток боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня - ООС

В течение суток боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня - ООС

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Незаконные вооруженные формирования РФ с начала суток 13 раз нарушили режим тишины, применив при этом запрещенное "минскими договоренностями" оружие. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС за 23 февраля, передает УНН.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один обстрел был зафиксирован вблизи Талаковки - с беспилотного летательного аппарата враг сбросил по нашим позициям гранатометный выстрел. Два раза рядом с Луганским - с миномета калибра 120-мм - 2 мины и 9 мин с 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем.

"Сегодня, 23 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - подытожили в ООС.

Как сообщалось ранее в УНН, 22 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, есть раненый.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, ООС
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