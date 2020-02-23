Фьюри о Уайлдере: он снова станет чемпионом

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (30-1-1, 21 КО) похвалил американца Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО) за бой, прошедший в Лас-Вегасе, сообщает УНН со ссылкой на ESPN.

Британец считает, что Уайлдер показал чемпионский характер в поединке-реванше.

"Уайлдер вышел в ринг и показал сердце чемпиона. Он настоящий воин, поэтому снова станет чемпионом. Но настоящий король снова вернул свою лучшую форму", - признался Фьюри.

В противоположность этому, Уайлдер заявил, что никаких оправданий за ход боя у него нет.

"Даже самые великие боксеры возвращались после поражений, это всего лишь часть бокса. Мы должны принимать его таким, какой он есть. Никаких оправданий за сегодняшний бой. В следующий раз вернусь еще сильнее. Сейчас лучшие времена в боксе - лучшие борются с лучшими", - признался Уайлдер.

Примечательно, что данное поражение стало первым в карьере Уайлдера. Он также имеет 42 выигрыши и 41 из них - нокаутом.

Напомним, что Фьюри победил техническим нокаутом Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBC. После этого он спел на ринге в Лас-Вегасе, а Уайлдер - отправился в больницу.