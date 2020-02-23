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Одесские полицейские нашли 12-летнего мальчика, которого искали накануне

Одесские полицейские нашли 12-летнего мальчика, которого искали накануне

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Несовершеннолетнего мальчика, которого объявили в розыск одесские полицейские, разыскали в Арцизе у дедушки. Об этом сообщает пресс-служба Подольского отдела ГУНП в Одесской области, передает УНН.

Отмечается, что об исчезновении мальчика в полицию сообщила его тетя, которая им опекается, пока мать в отъезде. По словам заявительницы, мальчик прихватил с собой деньги. Поиски привели полицейских в Арциз, где живет его дедушка.

"К счастью, с ним все в порядке, причины бегства будем устанавливать после возвращения подростка домой", - сообщили в полиции.

Указывается, что противоправных действий в отношении него не совершалось.

Как сообщалось ранее в УНН, в Одесской области разыскивают мальчика, который ушел из дома в неизвестном направлении.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, поиск
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