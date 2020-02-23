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На турецко-иранской границе произошло новое землетрясение в 5,7 баллов

На турецко-иранской границе произошло новое землетрясение в 5,7 баллов

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В иранской провинции Западный Азербайджан произошло новое мощное землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на сообщение сейсмологического центра Тегеранского университета, информирует УНН.

"В расположенном недалеко от границы с Турцией уезде Хой иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки ощущались в турецкой провинции Ван. Эпицентр землетрясения находился в населенном пункте Зарабад, очаг залегал на глубине 28 километров. Подземные толчки зафиксированы в 19:30 по местному времени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второе за сегодняшний день землетрясение такой силы в данном районе.

Как сообщалось ранее в УНН, на границе между Турцией и Ираном произошло землетрясение мощностью 5,7 балла: погибло не менее 9 человек.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, Иран, Турция
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